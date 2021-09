la sfida contro l'a come sarebbe finita? Inutile guardare con rimpianto a un passato che non poteva accadere, perché l'attaccante argentino,per completare il reparto al termine di un mercato tutt'altro che semplice da gestire, non era ancora pronto per tornare a disposizione dopo l'infortunio al bacino accusato durante la gara contro il Bologna. Prima della gara di San Siro contro i bergamaschie completare il rientro in una condizione meno precaria.Oggi la punta ex-Lazio si è allenata nuovamente in gruppo per tutta la durata della seduta di allenamento ad Appiano Gentile eFondamentale perché i nerazzurri devono immediatamente riscattare il ko all'esordio, forse immeritato per la mole di occasioni prodotte, contro il Real Madrid.C'è però un fattore che rispetto al passato va inevitabilmente considerato. Perché se è vero che l'Inter si è indiscutibilmente indebolita perdendo giocatori del calibro di Hakimi e Lukaku è altrettanto vero che il lavoro svolto da Ausilio e Marotta un piccolo ma importantissimo upgrade lo ha portato in rosa., insieme ae al finalmente recuperato(oltre che al jolly) rappresenta una batteria di attaccanti completa, duttile, in grado di consentire a Inzaghi di scompigliare temi tattici e giocate.Che sia la svolta per ribaltare l'esito delle difficili campagne Champions? La speranza del club e dei tifosi interisti, passa tutta dalle scelte di Inzaghi.