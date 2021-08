Inzaghi e Di Francesco si ritrovano uno contro l'altro (questa sera Verona-Inter), l'ultima volta - nel derby romano - era costata cara all'allora tecnico giallorosso. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Non è più LuLa, da stasera sarà KoLa. Dzeko più Lautaro , il 9 e il 10 che iniziano un’altra storia, un altro concerto, un’altra piece da apprezzare al teatro di Verona. Non è più di tempo di Lukaku, l’Inter non ha più voglia di guardarsi indietro. Qui presente e futuro si fondono. Verona chiama, Simone Inzaghi ha bisogno di arrivare alla sosta a punteggio pieno per poi iniziare il cicli campionato-Champions con la testa libera. Proverà a farlo contro Di Francesco, avversario di tanti derby: l’ultimo - era il 2 marzo 2019 - lo vinse 3-0 e di fatto aprì le porte all’esonero del tecnico avversario, che poi si materializzò qualche giorno più avanti dopo l’eliminazione Champions”.