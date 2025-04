Inter, Inzaghi: "Se vedremo il demone stasera? Speriamo... Il vento fa parte del gioco"

Getty Images

, tecnico dell’Inter, ha parlato così ad Amazon Prime Video, analizzando la sfida contro il Bayern Monaco valida per il ritorno dei quarti di finale.“No, sappiamo di affrontare una grande squadra che rispettiamo ma non temiamo. Dobbiamo dare seguito alla gara d’andata con corsa, aggressività, unione. Dovremo fare una grande gara contro un grande avversario”.“Sappiamo quanto è importante Dimarco per noi, Carlos Augusto a Monaco ha fatto una grandissima partita. Ho cambiato poco, sono riuscito a dosare le energie col Cagliari. Abbiamo fiducia in questa gara”.

“Fa parte del gioco. Pare stia smettendo di piovere. Speriamo che il clima sia favorevole per far sì che venga fuori un’ottima gara”.- “Speriamo…”