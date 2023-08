L'Arabia Saudita spaventa l'Inter. In conferenza stampa, Simone Inzaghi ha parlato delle voci che riguardano suoi giocatori vicini ai club sauditi, ecco le sue parole. "Dobbiamo sempre rimanere vigili, il mercato chiuderà a fine mese e abbiamo la variante araba. Quello che dico è che penso non valga solo per me ma per tutti gli allenatori: bisogna essere attenti e preparati, perché con questa variabile magari hai in testa idee che poi nei prossimi giorni possono cambiare. Penso e spero che non sia il mio caso".