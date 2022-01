Bello, bravo e buono, solitamente le tre b sono la sintesi di questi tre aggettivi qualificativi ma per Simone Inzaghi e l'Inter racchiudono un senso differente. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“La squadra ha valori saldi su cui poggiarsi, per l’oggi e il domani. C’è chi le «Tre B» le tiene insieme parlando del proprio cane, o magari di un figlio: Bello, Bravo, Buono. E sì che per Simone le Tre B sono proprio come figli: Bastoni, Barella e Brozovic. Sono le colonne dello scudetto, le certezze dell’oggi e del domani. Non c’è Milan che preoccupi, meno che mai adesso. Non c’è calendario che metta in ansia. L’Inter si appoggia e si tiene salda: sono gli uomini squadra, le guide in campo del tecnico, i riferimenti costanti anche per la società, che non a caso ha deciso di investire milioni su milioni per trattenerli”.