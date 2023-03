Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni dei media ufficiali nerazzurri alla vigilia della gara col Lecce:



"Arriviamo arrabbiati, chiaramente per l’ultimo risultato, non vediamo l'ora di scendere in campo”.



SCONFITTA ALL'ULTIMA - “Dopo Bologna abbiamo analizzato gli errori commessi, per combattere la discontinuità servirà tanta concentrazione e testa in una partita difficile come quella di domani. Mi aspetto una reazione da grandi uomini e da grande gruppo, quale siamo".



LECCE - "Troveremo una gara difficile perché il Lecce è in salute, gioca un ottimo calcio e sta facendo un ottimo campionato. Dovremo prestare molta attenzione, tutte le domeniche le partite sono difficili per tutti”.



GIOCATORI DUTTILI - “Durante l’anno ci sono sempre squalifiche e infortuni, ho chiesto disponibilità a diversi giocatori di cambiare ruolo e ho trovato grandissima applicazione da parte di tutti".



RAMMARICO - "In campionato si poteva fare meglio, ma è anche giusto non dimenticare quanto di buono è stato fatto in questi 18 mesi, cercando di prendere il meglio".