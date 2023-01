L'cade in casa contro l'Empoli, a San Siro decidecon i nerazzurri in dieci per oltre un tempo dopo l'espulsione di. Simone Inzaghi è intervenuto a Dazn al termine dell'incontro: "Non eravamo nella nostra miglior serata, poi abbiamo trovato un avversario di valore e siamo rimasti in 10. Abbiamo preso un gol su ripartenza, ci abbiamo pesante ma questa sconfitta ci rallenta", esordisce il tecnico nerazzurro".- "Alla fine probabilmente si poteva anche fare così, ma nel primo tempo soffrivamo il palleggio e ho voluto tenere quell’assetto. Poi abbiamo preso il gol quando eravamo tornati in partita e abbiamo perso ordine. La sconfitta brucia e fa male, chiudiamo il girone con 37 punti e con qualche rimpianto. Nel girone di ritorno dovremo fare meglio".- "Attaccavano molto bene la profondità Cambiaghi e Caputo, quindi volevo tenere lo stesso assetto e poi avrei cambiato nel proseguo della partita. Anche prima dell’espulsione non eravamo nella nostra miglior serata".- "Abbiamo preso una ripartenza nonostante avessi detto di tenere equilibrio. Avevamo risposto abbastanza bene, poi è stato bravo Baldanzi e c'è stata anche un po’ di fortuna in occasione del tiro. Avevo dei cambi in panchina e avrei agito da lì a poco, ma purtroppo abbiamo preso un gol che in 10 contro 11 non dovevamo concedere".- "Assolutamente no, ha fatto due falli che devo rivedere. Al momento sono rimasto perplesso, ma non voglio parlare di arbitro. Skriniar è un professionista esemplare che si allena e gioca sempre nel migliore dei modi. Ora c’è questa situazione mezzo e mezzo che non aiuta lui e noi, ma la società sta cercando di risolvere questa situazione e quelle con altri giocatori importanti".ha poi parlato a Sky Sport: le sue dichiarazioni.- "Sapevamo delle difficoltà della partita, perdiamo una partita importante che rallenta il nostro cammino. Non è stata una delle nostre migliori serate, l'inferiorità ha penalizzato. Nel momento del secondo tempo dove sembrava che stavamo tenendo le distanze abbiamo preso questo gol in ripartenza per troppa voglia di fare".- "Condizionato? Gli interventi non li ho ancora visti. Al 35' una doppia ammonizione in casa non mi era mai capitata. Milan lo vedo sempre tranquillo che lavora al massimo e gioca sereno. So che c'è questa fase di stallo per il rinnovo, ma ho la società che sta lavorando per lui e gli altri giocatori in scadenza".- "Sono stati ristretti, abbiamo preparato al meglio la partita. Sapevamo che era un avversario di valore e ci avrebbe creato problemi. Probabilmente in parità numerica sarebbe stata diversa, ma nel finale con la traversa e le altre occasioni si è capito che non era una serata fortunata per l'Inter".- "Ho pensato di mantenere l'equilibrio come stavamo facendo. Poi a 20' dalla fine con Dzeko e Lukaku in panchina avrei avuto i cambi. Dispiace aver preso un gol in ripartenza per troppa voglia, potevamo evitare".- "Beh, adesso 13 punti son tanti. Chiudiamo il girone d'andata con 37 punti e diversi rimpianti. Dobbiamo guardare partita per partita perché la classifica si è accorciata, siamo in tante squadre lì. Il Napoli sta facendo un campionato a parte".ha poi parlato in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.- "Sta lavorando per mettersi alla pari con i compagni, ha lavorato nel migliore dei modi ma stasera ho inserito Bellanova che si sta allenando bene. Le volte che l'ho fatto entrare ha sempre dato risultati, oggi è andato in difficoltà forse per la prima palla sbagliata. Sabato Dumfries sarà a disposizione".- "Sullo schieramento ho fatto la scelta più opportuna e sono convinto che sia stata quella giusta. Con Dzeko e Lukaku in panchina avrei potuto cambiare a 30' dalla fine, dispiace per il gol preso per troppa voglia di vincerla. Secondo me la gara tatticamente è stata giocata nel modo giusto, non è stata la nostra serata migliore. La doppia ammonizione nel primo tempo (di Skriniar, ndr) non mi era mai capitata in 7 anni, per quello tolgo gli ammoniti".- "Bisogna essere più forti in certi momenti, ci siamo innervositi troppo ma non solo per colpa nostra ma perché sono successe cose strane. Questo ko ci penalizza, ci rallenta: abbiamo rimpianti, ma siamo tutte lì a parte il Napoli".- "Penso che, come hai detto tu, sei sconfitte sono tante, ma se guardo le altre hanno avuto lo stesso percorso. Sono troppe, questa serata rallenta il nostro percorso che dovrà già ricominciare da sabato. Avremo la Coppa Italia, il derby...".