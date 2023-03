Vigilia di. Simoneha parlato ai canali social nerazzurri, ecco le sue parole."Abbiamo reagito bene alla sconfitta con il Bologna eMi aspetto una partita difficile contro una squadra che sta lottando per la salvezza. Lo Spezia ha cambiato allenatore e ha ottenuto due pari giusti, interpretando nel modo giusto gli incontri. Dovremo fare le cose giuste, nel giusto modo".- "viene da un periodo problematico, ma. Ha disputato un'ottima prova contro il Porto e vogliamo che continui ad alzare la condizione e che la sua forma fisica cresca ulteriormente.sta bene e ci sarà mentresi è allenato in parte con noi, ma a Spezia non verrà".- "sta lavorando ed ha fatto ingressi in campo buoni contro Porto e Lecce.i quando la condizione crescerà ma già con questi subentri ha dimostrato di essere ancora il calciatore che tutti conosciamo.come alternative? Sono grandi giocatori che lavorano bene. Saranno preziosi da qui alla fine, anche se la rotazione con Brozovic si è allargata.Entrambi sono grandi professionisti e ognuno ha le proprie qualità. D'Ambrosio sta lavorando bene, Darmian ha fatto benissimo finora. Stiamo sopperendo bene all'assenza di Skriniar".- "Cambiare il 3-5-2? Premesso che il primo anno da allenatore ho usato un altro sistema,. Ciò non vuol dire che a partita in corso non si possa mettere un altro attaccante o fare altre valutazioni".