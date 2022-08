Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita contro lo Spezia: "Dimarco a sinistra? E' in un momento molto buono, sta bene. Lì potevo scegliere Gosens o Darmian, ma Federico ha meritato la maglia da titolare per la prestazione di Lecce e per quanto fatto nel corso della settimana: alla prima giornata si è visto che la differenza la può fare anche chi subentra dalla panchina"



Quanto siete carichi?

"L'atmosfera ci aiuterà. Abbiamo già visto i tifosi fuori dallo stadio, hanno tanto entusiasmo e speriamo di riuscire ad offrire loro una grande partita".



Quanto è felice per la permanenza di Skriniar?

"Fa piacere. Per noi allenatori non è semplice giocare quattro partite col mercato aperto perché bisogna tenere l'attenzione sulle partite: adesso nella nostra testa c'è solo lo Spezia".