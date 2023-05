Simone, tecnico dell'ha parlato a Mediaset dopo la conquista della finale di Champions League eliminando il Milan:"Nei prossimi giorni ci renderemo conto. Ci abbiamo sempre creduto, abbiamo raccolto una grande soddisfazione e faccio i complimenti ai ragazzi per un percorso straordinario. Da gennaio a oggi abbiamo giocato 4 derby e li abbiamo vinti tutti, è giusto che tutti si godano serate del genere"."Tempo addietro avevo detto che avremmo messo sempre un impegno folle senza guardare la competizione. Al 16 maggio abbiamo ottenuto due finali, è straordinario. Real e City sono due delle squadre migliori d'Europa, domani guarderò la partita con tanto tanto interesse"."So chi c'è sempre stato e chi nel momento del bisogno non c'era. Ho la fortuna di avere con me un gruppo meraviglioso che in questi 20 mesi mi ha seguito per filo e per segno, il campionato è ancora aperto nella corsa alla zona Champions e non ci vogliamo fermare"."Sono orgoglioso, mi era stato chiesto di tornare agli ottavi di Champions e ci siamo tornati, quest'anno abbiamo realizzato un sogno come la finale".A Sky Sport ha così proseguito."Probabilmente da domani ci renderemo conto di quanto fatto; è stato un percorso lungo, difficile, contro grandissime squadre. Ma questi ragazzi ci hanno creduto dal primo giorno, in questo periodo abbiamo avuto semifinali di Coppa Italia, un campionato dove lottiamo ancora e per fortuna siamo riusciti a limitare gli infortuni. Domani ho dato giorno libero ai ragazzi, che non riposavano dal 1° aprile. Da giovedì ci renderemo conto"."Una grandissima soddisfazione, un traguardo ottenuto con grande sacrificio. Ci ho creduto sin dal sorteggio, è una grande soddisfazione che mi godrò di più da domani"."Ci sono grandissime squadre nell'altra semifinale, chiunque capiterà troverà un'Inter che se la giocherà"."C'è grandissima soddisfazione. Aver vinto quattro derby in quattro mesi, sappiamo quanto ci costò l'anno scorso. Ma i ragazzi sono stati perfetti, hanno fatto andata e ritorno con aggressività, impegno e determinazione folle. Ora è giusto che ci godiamo una serata così".