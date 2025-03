L'torna a giocare in Europa: sfida alnegli ottavi di finale di Champions League.Dopo aver osservato da lontano i playoff in virtù del quarto posto conquistato nella fase campionato della competizione, i nerazzurri affrontano nel doppio confronto gli olandesi, che hanno eliminato il Milan nello spareggioLa partita d'andata si gioca domani (mercoledì 5 marzo) in Olanda, allo stadio De Kuip di Rotterdam, con calcio d'inizio alle 18.45. Il match di ritorno invece è in programma martedì 11 marzo alle ore 21.Chi supererà il turno, affronterà una tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen nei quarti di finale.

Alla vigilia della sfida, il tecnico interistaè intervenuto a Sky Sport: le sue dichiarazioni.- "L'Inter sta bene. Sappiamo che è un momento di emergenza, soprattutto per un settore del campo, ma abbiamo lavorato tanto per arrivare agli ottavi. E' un momento cruciale per la nostra stagione e ci faremo trovare pronti".- "Sappiamo che poi ci sarà il ritorno a San Siro, ma anche che dobbiamo fare una partita importante in questo stadio, che sarà molto caldo e che trascinerà i nostri avversari. Loro anno cambiato allenatore, è una squadra che in Champions ha fatto ottimi risultati battendo Bayern Monaco e Milan, oltre a giocare una grande trasferta a Manchester. Servirà molta attenzione".

- "Ci darà una mano. Vedremo, la mia squadra può costruire con i propri principi ma anche fare uscite diverse".- "Sommer ha fatto un grandissimo lavoro, è già pienamente disponibile, ma domani penso che giocherà Martinez".