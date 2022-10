Denzel Dumfries sta bene, l'esterno dell'Inter, dal proprio profilo Instagram, tranquillizza i tifosi sulle sue condizioni fisiche. L'olandese aveva accusato una botta alla caviglia durante il riscaldamento per uno scontro fortuito con Skriniar, trauma che però non gli ha negato di scendere in campo. Sul finire della partita, però, Dumfries è stato nuovamente toccato duro, questa volta da un avversario. Accasciatosi a terra, Inzaghi ha preferito sostituirlo mandando in campo Bellanova. Così, sotto il classico post a margine della vittoria, un tifoso nerazzurro gli ha chiesto: “Come stai?” - “Bene, non ci sono problemi. Grazie mille”, - la risposta del calciatore nerazzurro.