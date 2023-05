L'Inter finisce ko al Maradona. Vince 3-1 il Napoli grazie alle reti di Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano. In mezzo il pareggio di Lukaku. Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri, parla così in conferenza stampa:



LA SCONFITTA - "La partita l'avete vista, nel primo tempo abbiamo lasciato il palleggio al Napoli ma non abbiamo rischiato nulla. L'ingenuità dell'espulsione ha condizionato la gara però i ragazzi hanno fatto una gara organizzata. Delusione per la sconfitta, venivamo da 8 vittorie consecutive e sapevamo avremmo avuto più spazi nel secondo tempo. Però una volta raggiunto il pareggio dovevamo essere più bravi. Vanno fatti i complimenti a Di Lorenzo per l'eurogol".



LA CONDIZIONE - "Sappiamo cosa ci sarà il 10 giugno ma tra 72 ore incontreremo una squadra in forma, brava a centrare due finali. Oggi una partita dispendiosa perché in 10 abbiamo dovuto correre tanto. Bravi a distribuire le forze. C'è rammarico per la sconfitta perché rallenta il nostro percorso in campionato".



LUKAKU-DZEKO - "Ho delle idee però come spesso dico di volta in volta valuterò. Ho dato seguito ad una formazione in Champions ma non è detto nulla. Ho avuto risposte oggi e con il Sassuolo e ho visto giocatori in condizione".



LA STAGIONE - "Il nostro percorso in campionato non è stato soddisfacente. In coppa straordinari a trovare due finali, ora però sarà ancora più importante".