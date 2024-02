Inter, Inzaghi squalificato contro la Roma

Simone Inzaghi non siederà sulla panchina dell'Inter nella 24ª giornata di Serie A: scatta la squalifica.



Il tecnico nerazzurro è stato ammonito al 79' della sfida con la Juventus, 23° turno e match cruciale nella lotta scudetto con i bianconeri: il cartellino giallo è arrivato per essere uscito dall'area tecnica, un provvedimento che l'allenatore ha contestato con forza.



Un cartellino pesante, perché fa scattare la squalifica: Inzaghi infatti era diffidato e, a seguito dell'ammonizione rimediata a San Siro, non potrà sedere in panchina nella prossima giornata.



Nel prossimo turno l'Inter sarà impegnata in trasferta: i nerazzurri andranno all'Olimpico per affrontare la Roma di Daniele De Rossi, partita in programma sabato 10 febbraio alle ore 18.