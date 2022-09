Inzaghi fa mea culpa e apre ufficialmente il periodo della meditazione, quella che lacera, visti i 15 giorni di sosta.L’Inter ha vinto allo scadere contro Lecce e Torino e ha rimediato figuracce contro Milan, Lazio e Udinese. Il problema è ben più serio delle tre sconfitte in sette partite e probabilmente è tempo di agire, non di riflettere.La soluzione non sta nell’analisi delle partite perse, cavallo di battaglia di Inzaghi ad ogni epilogo negativo. Marotta, cui non manca l’esperienza, ha intuito da qualche settimana il vero problema e a tal proposito aveva chiesto e ottenuto il famoso confronto tra squadra, allenatore e dirigenza. Un argine crollato al primo urto, perchéUna parziale sfiducia che rischia di piegare le spalle di Simone Inzaghi, che alla Dacia Arena ha “guadagnato” una distanza ancora maggiore tra sé e il resto del gruppo. Ma non siamo al Giro d’Italia e il tecnico nerazzurro non viaggia in maglia rosa, di questo passo, l’unica fuga possibile per lui, è quella da Appiano, considerando l’acredine che il tifo nerazzurro cova da qualche settimana nei suoi confronti. Sui social, tra gli hashtag più in voga c’è #Inzaghiout e la reazione di Alessandro Bastoni nel momento della sua sostituzione, dopo appena 30’ di gioco, è la fotografia del momento.Più colpevole del tecnico, solo una proprietà troppo distante, mentalmente e fisicamente. Ormai proiettata alla cessione e totalmente disinteressata. I calciatori non sono sordi, quelli dell’Inter, poi, sentono benissimo