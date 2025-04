Inter, Inzaghi: "Gustiamoci queste serate. L'ammonizione? Per fortuna è per Dimarco..."

AFP via Getty Images

L'vola in semifinale di UEFA Champions League. Dopo la vittoria in Baviera, i nerazzurri pareggiano 2-2 contro ilnella gara di ritorno in San Siro e staccano il pass per il prossimo turno, dove troveranno il Barcellona.Al termine della gara, il tecnico interistaè intervenuto ad Amazon Prime Video: le sue dichiarazioni.- "E' una serata bellissima, con i nostri tifosi e nel nostro stadio, contro una squadra fortissima. Abbiamo dovuto fare due grandi gare tra Monaco e stasera, è stata combattuta. Abbiamo messo tutto quello che avevamo, i ragazzi sono stati splendidi, è una vittoria da condividere con tutto il mondo Inter. Andiamo avanti, stagione lunga ma che ci sta dando tante emozioni".

- "In questo palcoscenico ti dà ancora maggior soddisfazione perché, al di là del budget che non va in campo, il Bayern non abbassa mai l'intensità, ma noi abbiamo risposto colpo su colpo".- "E' il merito dei ragazzi che lavorano e si sacrificano insieme. Abbiamo fatto quasi quattro anni insieme sapendo che avevamo un'ottima squadra costruita con le difficoltà. La società prima con Zhang e poi con Oaktree è stata chiara con me, c'erano cose da sistemare. Ci siamo riusciti, abbiamo vinto trofei. E' una grandissima soddisfazione che ripaga il lavoro mio e dello staff".

- "Stavamo parlando, perché negli ultimi due giorni aveva preso un colpo contro il Cagliari e non stava benissimo. Gli ho chiesto disponibilità e me l'ha data anche stasera, poi ho fatto un altro cambio. Testimonia l'unione del gruppo, i ragazzi indisponibili erano praticamente in panchina con noi a soffrire. Dobbiamo andare avanti in questo modo, cercando di gustarci queste serate. Stasera San Siro era qualcosa di emozionante e l'avversario non era di alto ma di altissimo livello. Bisogna fare i complimenti a questi ragazzi per quello che hanno messo in campo".

Inzaghi è poi intervenuto a Sky Sport

- "Una bellissima serata vissuta insieme ai nostri tifosi, contro una squadra fortissima che ha fatto due grandi partite. Abbiamo voluto a tutti i costi la qualificazione e ci godiamo questa serata, frutto di grandissimo sacrificio. Ci siamo aiutati, solo così si può battere una squadra di questo livello".- "Mi ha colpito la lucidità. Nella ripresa avevamo iniziato bene, siamo riusciti a pareggiare con Lautaro e a fare il 2-1 con Pavard. Negli ultimi 15 minuti il Bayern ha alzato l'intensità anche con gli ingressi di Coman e Gnabry".

- "E' stata per Dimarco, fortunatamente non ha coinvolto me e Bastoni, che altrimenti saremmo stati in tribuna a Barcellona. Bisogna sempre calcolare chi si ha di fronte: il Bayern era stato quattro volte a San Siro e aveva vinto quattro volte. Sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà, siamo contentissimi e pieni d'orgoglio. La nostra corsa vuole continuare, cercheremo di recuperare qualche giocatore che ci può dare una mano. Giusto godersi serate così: abbiamo realizzato una grande impresa. Non si può arrivare sempre in semifinale, siamo orgogliosi".