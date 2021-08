Simone Inzaghi stima sia Caicedo (che non rientra nei piani della Lazio), sia Petagna, che invece il Napoli non vuole far partire. L'allenatore dell'Inter stravede per Correa, che ha chiesto la cessione, ma per trattare il Tucu con Lotito servono tra i 30 e i 40 milioni. Sempre secondo il Corriere dello Sport, altri nomi sul taccuino dei nerazzurri sono quelli di Muriel, se Zapata non si muoverà dall'Atalanta, Raspadori (Sassuolo) e del low cost Keita.