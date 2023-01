L'vince di misura con l'Hellas Verona e aggancia la Juventus a 37 punti, -10 dal Napoli e -1 dal Milan contro cui giocherà la Supercoppa Italiana mercoledì a Riyad. Il tecnico nerazzurro,, commenta a Sky Sport al termine dell'incontro: "Venivamo dai 120 minuti di martedì, la squadra è rimasta lucida. Abbiamo segnato subito e nel finale, nonostante un pochino di nervosismo per non aver fatto il secondo gol, la squadra è rimasta compatta e lucida senza soffrire più di tanto, nonostante il Verona venisse da un buon momento".- "Recupero infortunati? Vedremo domattina. Penso che Handanovic e Brosovic non riusciranno a recuperare, valutiamo Lukaku giorno per giorno: ha questa infiammazione che lo limita, vediamo come risponderà sul campo".- "Mi preoccupavano più le condizioni dei giocatori. Avevo Calhanoglu e Barella che hanno dato una grandissima disponibilità per stasera, erano in dubbio fino a ieri poi ho cercato di vedere chi rispondeva bene. In mezzo al campo ho avuto un grandissimo aiuto da Mkhitaryan, Gagliardini e Asllani".- "Importante viaggiare meno? Sicuramente. Diciamo che il riposo è importantissimo. Chiaramente avendo la partita la sera abbiamo deciso di dormire a Milano, allenarci domattina ad Appiano per poi partire di pomeriggio e arrivare in tarda serata a Riyad. E' un momento in cui le partite sono ravvicinate e il riposo è importantissimo giocando così tanto".- "Giusto o rischioso? I giudizi vengono dati per il cammino che ha fatto il Napoli. L'Inter ha vinto 8 delle ultime 10 di campionato pareggiando a Monza e perdendo con la Juventus. Negli ultimi due mesi e mezzo l'Inter ha avuto una grandissima continuità. Il Napoli è troppo distante, poi siamo in tanti in pochissimi punti. Non dobbiamo fare tabelle, ma guardare di partita in partita sperando di avere più giocatori possibile e rotazioni ampie".- "Non è un problema per me. E' tanti anni tra giocatori e allenatori che siamo dentro. Ognuno deve fare il suo percorso e le sue esperienze. Stiamo facendo molto bene grazie a questi giocatori, alla società che cerca di starci vicino e i tifosi che ci sono sempre e sono stati d'aiuto. Sono molto soddisfatto".- "E' stato bravissimo, ci ha dato una grandissima mano. Le pagelle le lascio fare a voi (giornalisti, ndr) che siete più bravi. Arrivava da un periodo che giocava poco, col Parma e oggi è stato fondamentale per noi".