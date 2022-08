L'batte 3-1 la Cremonese e si proietta al derby, il tecnico nerazzurrocommenta a Dazn al termine dell'incontro: "Sono molto contento perché abbiamo vinto una partita non semplice contro una squadra che ha raccolto meno di quanto meritava fino ad oggi. I ragazzi sono stati bravi".- "Lautaro? E' entrato bene, tutti hanno fatto benissimo. Anche i subentrati hanno dato una mano. Hanno fatto benissimo tutti, chi ha giocato dall'inizio e i subentrati hanno dato una mano. Correa era affaticato ai flessori ma non penso sia un problema, Brozovic aveva preso un botta ma non ci dovrebbero essere problemi".REAZIONE "Venerdì avevamo fatto una prima parte di gara buona, poi gli episodi decidono le gare: con l'occasione di Dumfries sull'1-1 staremmo parlando d'altro. La partita dell'Olimpico è dimenticata, abbiamo vinto una gara importante e abbiamo un punto in più rispetto all'anno scorso, vincendo due partite di fronte a questo pubblico meraviglioso. La condizione sta crescendo. Sappiamo che affronteremo tantissime partite impegnative, sappiamo che dobbiamo migliorare".- "Questo gruppo ha portato a casa due trofei e ha lottato fino all'ultima giornata per lo scudetto. Sappiamo cosa è stato l'anno scorso, le gioie e la delusione perché potevamo vincere tre trofei in un anno. Non mi soffermerei troppo a pensare al Milan e allo scudetto. Aspettative da qui in avanti? Quando sei all'Inter sono sempre altissime, abbiamo visto che si è parlato tanto e forse troppo. Ma a me carica e fa piacere. Abbiamo perso meritatamente contro una squadra forte, su un campo difficile. Ma si è fatto tanto rumore per questa sconfitta, coi ragazzi siamo stati bravi a organizzare in due giorni una bella partita contro un avversario che darà fastidio a parecchi".- "Guardare ora la classifica mi sembra presto. Chiaramente dà energia, le vittorie danno energia e le sconfitte danno analisi. Oggi ho visto la reazione di una squadra matura".- "Preoccupato dalla sua possibile partenza? Non so nulla, più che altro sono preoccupato perché ho detto che ci manca un difensore centrale. Ho solo De Vrij e un ragazzo bravissimo come Fontanarosa che non faceva il titolare in Primavera. Quindi ho riferito a chi di dovere che mi aspetto un difensore, ho assoluto bisogno di mettere un giocatore in più perché le partite saranno tante e ravvicinate".- "La società sa tutto, sa che in questo momento abbiamo bisogno di aggiungere un giocatore perché in difesa abbiamo cinque uomini e me ne servono sei per tutte le partite che dobbiamo fare".