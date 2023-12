Simone, tecnico dell', ha parlato a Sky dopo la vittoria sulla Juve:"Sono stati dei gol molto belli, bravissimi i ragazzi. Temevo l'Udinese, l'ho vista vincere 20 giorni fa qui a San Siro e ha valori superiori rispetto alla sua classifica. Non dovevamo allungarci, siamo stati bravi dall'inizio alla fine".- "Da grande squadra. Ci deve interessare relativamente quello che succede altrove, siamo abituati a giocare dopo e facciamo il campionato su noi stessi. C'è una bellissima atmosfera, i risultati aiutano ma dobbiamo essere orgogliosi".- "Mi fa piacere il soprannome, sappiamo tutti che il calcio va veloce quindi è giusto godersi la qualificazione agli ottavi di Champions e al Mondiale per Club. La curva è con noi oggi che siamo nel bene ed era con noi quando eravamo nel male".- "Stanno facendo benissimo da quando sono con me, ma fare dei nomi stasera mi sembra riduttivo. Veder fare dei gol così da allenatore è bellissimo, dopo Napoli abbiamo avuto tempo per prepararci e ora dobbiamo essere bravi a recuperare per la Real Sociedad".- "Senz'altro aiuta, ma non sempre le partite vanno tutte nella stessa maniera. Gli attaccanti ci stanno aiutando, sono i primi nel meccanismo. Le insidie ci sono e ci saranno sempre, stasera abbiamo fatto una grande gara"."Ero in dubbio se farlo partire dall'inizio o meno, poi per come si è messa la partita e per come ci servirà nella prossima ho fatto altre scelte. E' un giocatore importantissimo, deve continuare in questo modo anche se ha davanti due come Barella e Mkhitaryan. Anche quelli che sono entrati stasera, come lui, lavorano benissimo. Lui quinto? E' stato detto in settimana, ma no, le opzioni sono Dumfries e Cuadrado, che stasera si è messo a disposizione ma non aveva la partita intera. Fortuna che ho Darmian".Poi in conferenza stampa: "A Davide ho detto una cosa prima che finisse la gara, stamattina avevo un dubbio poi ho fatto una scelta. Oggi la partita si era incanalata su altre strade e ho voluto premiare altri ragazzi, Davide deve continuare così perché ci sta dando segnali importantissimi".