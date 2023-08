Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Cagliari: "Ci siamo preparati bene, sappiamo delle difficoltà della gara. Il Cagliari è una squadra allenata molto bene, con ottimi giocatori, è una partita che nasconde delle insidie"



Thuram si deve sbloccare?

"Ai gol devono partecipare tutti, Marcus ha lavorato bene per essere pronto. Arnautovic gli darà una mano a gara in corso. Non sarà una partita semplice, ma l'abbiamo preparata bene".



Quando vedremo Frattesi titolare?

"Davide sta lavorando bene come tutti gli altri, adesso stiamo sistemando diverse cose. Oggi abbiamo fuori Acerbi e Sanchez, qualcosa dobbiamo ancora fare ma siamo molto concentrati sulla partita di stasera".