Inter, Inzaghi: "Thuram è da un mese che gioca con infiltrazioni"

L'allenatore, Simone, ha presentato in conferenza stampa la gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2024/25 che vedrà i nerazzurri affrontare il Feyenoord. A San Siro, domani martedì 11 marzo con calcio d'inizio a partire dalle 21 si partirà con il risultato di 2-0 a favore maturato all'andata in Olanda."Il mio stato d'animo è molto buono. Ovviamente sono concentrato sul Feyenoord. Siamo passati 36 ore fa da una partita che ci ha dimostrato che se non teniamo alta concentrazione ed intensità rischiamo con chiunque. In particolare questa è una partita di Champions, non è mai facile e ci sono tante insidie.

"Non faccio valutazioni in base al campionato. In base allo stato fisico sì. Dobbiamo valutare, abbiamo qualche giocatore affaticato e dobbiamo vedere i dati dell'allenamento. Lautaro e De Vrij non si sono allenati e anche se ho buone sensazioni vedrò se usarli o no. Oltre ai soliti si è aggiunto anche Zielinski e non ci voleva perché stava crescendo""Sono due giocatori che sto valutando. Thuram è inutile nasconderlo sta combattendo con un problema ormai da un mese che gli crea problemi. Non si riesce più ad allenare come prima. Sta giocando con antidolorifici ed infiltrazioni. Ci sta dando una grande mano, ha fatto 60 minuti a Rotterdam, col Monza è partito dalla panchina. Davanti non c'è Correa, vediamo Lautaro, ma dovrebbe essere disponibile e poi deciderò".

19 gare di fila da inizio 2025? Non deve essere un problema, deve essere uno stimolo. Dobbiamo essere orgogliosi e fieri di quello che stiamo facendo. Io continuo a complimentarmi con loro perché trovano energie che noi con lo staff non capiamo da dove arrivino. Abbiamo avuto qualche defezione che non ci aiuta nelle rotazioni, siamo alla 18esima/19esima dall'inizio dell'anno e non dimentichiamo che l'anno scorso ci siamo qualificati agli ottavi di finale a fine novembre, quest'anno abbiamo dovuto giocarci l'accesso a fine gennaio contro il Monaco. L'anno scorso non avendo la Coppa Italia e avendo centrato gli ottavi con due giornate di anticipo abbiamo pensato solo al campionato. Sono tanti gli impegni, ma siamo orgogliosi di farli per l'Inter.

"Due anni fa la Champions non era questa. Due anni fa abbiamo chiuso la qualificazione agli ottavi una settimana dopo rispetto all'anno scorso. Oggi si sono aggiunte due partite che non ti lasciano respiro. Poi l'anno scorso preparavamo tre partite andata e ritorno, quest'anno sono 8 squadre diverse e anche per i calciatori non è facile"."Le rotazioni sono per noi fondamentali. Noi in questo momento non ne abbiamo sugli esterni. Faremo queste due partite nel migliore dei modi e poi con la sosta vedremo di recuperare le energie nel migliore dei modi.

- "Per me è motivo di grandissimo orgoglio. 200 partite sono tante. Ringrazio società e calciatori per avermi dato questa possibilità"."Sommer gioca. Rientra ed è un portiere che è con noi da un anno e mezzo facendo grandi cose e continuerà a farle. Martinez ha fatto molto bene."Taremi sta lavorando, sta cercando di darci una mano. Lo vedo lavorare molto bene, è inserito bene nel gruppo, poi chiaro è un attaccante e gli manca il gol, ma domani potrebbe essere il momento buono per lui.- "Il regolamento è questo, poteva farlo il Feyenoord e ha fatto bene a farlo. Poi da allenatore mi sarebbe piaciuto che avessere giocato come abbiamo fatto noi".

"Non è arrivato per caso all'Inter, giocava nel PSV, da nazionale olandese. Dalla sua ha che vuole migliorarsi sempre, è un grandissimo professionista, chiede sempre, vuole vedere le clip individuali e di squadra e questa è una grandissima dote che ha"."Il lavoro fisico mi piacerebbe farglielo fare, vorrebbe dire che sta bene. Nell'ultimo mese non ha potuto farne tanto. Sto valutando domani se farlo partire o se portarlo in panchina. Il suo calo di gol e di prestazioni è dovuto al problema alla caviglia che sta avendo. Non molla, vuole darci una mano, ma non è al 100%".

Su queste cose non mi addentro. Sappiamo che Thuram e Dimarco hanno dei problemi, ma ora pensiamo al Feyenoord e lì Thuram è disponibile e Dimarco no. Poi Inter e Federazioni si parleranno, i rapporti sono ottimi".