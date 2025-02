Inter, Inzaghi: "Thuram? Se non per la Lazio in Coppa Italia, spero per il Napoli. Anche Frattesi ha problemi"

Getty Images

Simone, tecnico dell', ha parlato a Dazn, e in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 sul Genoa:"Innanzitutto complimenti al Genoa, anche se non è una sorpresa. Nel finale del primo tempo non abbiamo messo la stessa intensità dell'inizio, Martinez è stato bravo su quella palla che era rimasta lì. I ragazzi mettono tutto in campo, abbiamo qualche giocatore fuori ma continuano a lavorare sapendo che siamo a 43 partite stagionali per i nazionali alla fine di febbraio. Serve recuperare energie fisiche e mentali".- "Ho una squadra matura, consapevole, che vuole sempre vincere. Cerchiamo di sollecitare i ragazzi quando serve, solitamente ce n'è meno bisogno. Siamo riusciti a lasciarci alle spalle l'ultima sconfitta, non era facile in quattro giorni".

- "Abbiamo lavorato con un giorno di riposo e quattro giorni vicini, non ci era mai successo da agosto se non nelle pause nazionali con però tenti giocatori via. Thuram sta migliorando ma non l'ho ancora visto in campo. Se non sarà martedì, spererei per domenica, vedo i fisioterapisti sereni".- "Noi dobbiamo mettere pressione a noi stessi, migliorando quel che compete a noi. Sentiamo la maglia, diamo tutto in campo. Oggi avrei fatto i complimenti ai ragazzi anche senza i tre punti che poi sono arrivati".

- "Essere protagonisti in tutte le competizioni. Se recuperiamo tutti siamo doppi nei ruoli, ora ricarichiamo le batterie perché come ho detto ci sono già tantissime partite".“È stato bravissimo, lo abbiamo voluto e scelto nonostante c’era la possibilità di prendere altro portiere. Martinez ha sempre lavorato tanto e in silenzio, un grande professionista e sono felice di questa sua prestazione. Ma non avevo dubbi”- “Per me è una sfida importante quella con la Lazio perché è un quarto di finale da preparare nel migliore dei modi. Proveremo a recuperare le forze fisiche e mentali. Per quanto riguarda gli infortunati vedremo, anche Frattesi ha avuto dei problemi prima di questa partita, Correa una distorsione al ginocchio. Proviamo a fare il massimo. La rete di Lautaro Martinez? Ci auguriamo che possa essere una svolta anche per lui, deve continuare a lavorare in questo modo. Lui ma anche gli altri attaccanti”