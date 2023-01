Momentaccio per Simone Inzaghi. La sua Inter non è andata oltre al pareggio a Monza ed è in ansia per le condizioni di Hakan Calhanoglu. Il turco è uscito nel secondo tempo per un affaticamento muscolare e, come scrive Tuttosport, è in dubbio per la Supercoppa Italiana con il Milan di scena fra undici giorni a Riad.