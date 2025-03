Inter, Inzaghi: "Turnover? Non pensiamo all'Atalanta. Vogliamo entrare tra le prime otto"

AFP via Getty Images

, tecnico dell’Inter, ha analizzato così a Sky Sport il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord.“Le incognite sono che è questa partita è un ottavo di Champions e incontriamo una squadra che abbiamo visto mettere in difficoltà tantissime altre squadre, quindi dovremo tenere l'attenzione alta e fare una gara di corsa, determinazione e aggressività"."Chiaramente pensiamo all'impegno di stasera. Bastoni e Barella vengono da tre partite di novanta minuti in sette giorni. Lautaro è un altro che ha giocato tanto in stagione e nell'ultimo giorno e mezzo ha avuto un affaticamento. Lo portiamo in panchina e vediamo come andrà la partita".

"Io ho risposte continue ogni giorno. Il gruppo è la cosa più importante. Sappiamo quello che stiamo facendo, sappiamo il nostro percorso stagionale, vogliamo continuare. Stasera ci piacerebbe entrare tra le prime otto in Europa e cercheremo di fare una grande gara".