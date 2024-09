Inter, Inzaghi: "Turnover? Qualche cambio perché ho fiducia in tutti. Vi spiego le scelte in attacco"

Getty Images

L'allenatoreSimone, ha parlato a Dazn nel prepartita dell'importantissima sfida che vederà i nerazzurri impegnati in trasferta contro il Monza nel posticipo domenicale della 4a giornata della Serie A 2024/25. Fra le scelte fatte dal tecnico interista c'è un ampio turnover in vista delle doppie sfide contro Manchester City e Milan spiegato così in tv."È una partita non semplice, tutte nascondono insidie. Servirà il giusto atteggiamento, il Monza a Firenze ha fatto un'ottima gara".

"Sappiamo che avremo tante partite ravvicinate, la regola non cambia: dovremo cercare di preparare le partite una per volta. Oggi ho fatto qualche cambio e ho fiducia in tutti. Sarebbero prontissimi tutti i 23 che sono qui a Monza con noi"."Ho cercato di vedere gli allenamenti, chi è rimasto qua ha potuto lavorare meglio ma i giocatori sono in salute. In attacco ho dovuto fare delle scelte perché erano tutti e quattro in Nazionale tranne Correa che è rimasto con noi, ma Lautaro e Taremi hanno fatto dei lunghi viaggi. Ho deciso di partire con Thuram e Lautaro, poi vedremo a partita in corso cosa succederà".