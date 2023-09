Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ad Amazon Prime dopo il pareggio sul campo della Real Sociedad:



"Avevo previsto che affrontavamo un avversario di valore, siamo stati bravi perché la prima ora non abbiamo fatto bene e abbiamo sofferto. Bravi a rimanere in partita, l'abbiamo pareggiata e alla fine volevamo vincere. Abbiamo toccato con mano quello che avevo detto alla vigilia".



SCELTE - "Dopo è sempre facile parlare. I ragazzi stanno giocando tanti, ho cambiato 4 elementi rispetto a domenica. Siamo stati bravi a rimanere aggrappati alla partita grazie anche al nostro portiere. Lautaro? Insieme a quelli che sono entrati hanno fatto molto bene. Ho una rosa che devo cercare di sfruttarla. Ci sono state le nazionali, poi il derby, bisognava fare delle valutazioni molto attente. Ho bisogno di tutti, avrei voluto farne qualcuno in più di cambio. Farò sempre così perché giocando ogni 48/72 ore ti tolgono molte energie. Poi con i se e con i ma non si va da nessuna parte".