In conferenza stampa dopo il pareggio col Bologna, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato anche del mercato svincolati cui i nerazzurri hanno deciso di non attingere:



"L'idea di non sostituire Arnautovic? Abbiamo parlato con la società e l'infortunio non dovrebbe essere così lungo, 5 settimane e 2 son già passate. Gli altri son tutti recuperati".