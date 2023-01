A Riad, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha vinto la sua 4 Supercoppa. Un successo che gli consente di affiancare due icone come Lippi e Capello, sicuramente una bella soddisfazione, con buona pace per Arrigo Sacchi, che ormai da mesi critica il gioco dei nerazzurri. Questo è quanto scrive la Repubblica.



"Inzaghi ha eguagliato il record di Marcello Lippi e Fabio Capello, due mostri sacri della panchina. E poco male se un altro guru, Arrigo Sacchi, perseveri nello scrivere e nel dire che non apprezza il gioco di Inzaghi. Nel calcio parla il campo e a Riad ha parlato forte e chiaro, come un araldo di corte. Il tecnico entra così nella cerchia ristretta degli allenatori davvero vincenti. Gli manca lo scudetto, certo, ma vista l’età c’è tutto il tempo".