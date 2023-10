Il tecnico dell'Interha parlato a Mediaset dopo il successo contro il Benfica: "Il primo tempo è stato equilibrato dove abbiamo avuto un paio di occasioni dove potevamo essere più lucidi.Abbiamo vinto una partita meritandola contro un avversario di assoluto valore"."Ai ragazzi ho fatto i complimenti. Questa squadra ha giocato sabato ed eravamo tornati da Salerno alle 3.30. Chi ha giocato dall'inizio ed è subentrato ho fatto i complimenti perché ho visto un secondo tempo di un'intensità incredibile"."Siamo stati bravi nonostante pali, traverse e Trubin. Siamo rimasti lucidi nonostante siano successe cose in cui potevamo essere più fortunata o bravi"."Sì. Con questo pubblico meraviglioso e la curva che è stata con noi"."Ho detto ai ragazzi che eravamo stati in partita e concentrati. Giocavamo contro il Benfica, ho detto di rimanere lucidi e in partita, che potevamo far meglio alcune scelte. La squadra stasera ha avuto una concentrazione e una voglia di vincere impressionanti e dobbiamo continuare così"."Abbiamo visto un secondo tempo di intensità incredibile, i ragazzi sono stati incredibili: abbiamo preparato questa partita molto bene, il primo tempo è stato equilibrato, abbiamo avuto alcune occasioni su cui potevamo essere più lucidi e nel secondo tempo sembrava che potevamo segnare su ogni azione. Non dimentichiamo che avevamo di fronte il Benfica, che è una squadra di grandissimi campioni, che si è trovata di fronte un'Inter che ha strameritato la vittoria"."Mi si era avvicinato, diceva che aveva un polpaccio indolenzito: ho visto che aveva la borsa del ghiaccio, speriamo non sia niente. I dottori sono abbastanza ottimisti, ma bisogna aspettare"."Ma abbiamo già visto qualcosa di simile... I ragazzi sono stati bravissimi, siamo tornati di notte da Salerno e la domenica è stata solo recupero. Abbiamo avuto solo lunedì per lavorare, complimenti"."È un giocatore di cui tutti conosciamo le qualità, ero entusiasta quando la dirigenza mi ha fatto il suo nome. Ho detto che era un giocatore strepitoso, loro lo seguivano già da gennaio: non ha bisogno di presentazioni, è un campione del mondo, ma la cosa che mi è piaciuta di più è come si è inserito nel gruppo. Ha trovato Thuram e Mkhitaryan che parla un francese perfetto e l'hanno aiutato""Anche il Benfica non ha bisogno di presentazioni, è una grandissima squadra con grandissimi campioni. Per quanto riguarda il gruppo, quando è uscita la Real Sociedad in quarta fascia sapevo che sarebbe stato equilibratissimo: il Benfica non finirà a zero punti, è un girone che si chiuderà all'ultima giornata e sarà molto duro"."Assolutamente, in Champions può contare anche la differenza reti, però va bene così. Le rimesse le ho fatte vedere a fine primo tempo: sulla prima c'è stata una disattenzione incredibile, che non possiamo concedere a questi livelli. Sulla seconda, la palla batte sul cartellone pubblicitario dove ero io: volevo intervenire, ma è stato bravo Mkhitaryan"."Sapevamo che, giocando tantissimo, dovevamo essere bravi nei recuperi e non era facile preparare la partita col Benfica: ci aspettavamo determinate cose, ne abbiamo trovate altre. Ci aspettavamo il centravanti fisico, ci siamo trovati un giocatore con caratteristiche diverse: il Benfica è una squadra importantissima e abbiamo strameritato la vittoria".