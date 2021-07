L'Inter continua la propria ricerca per l'erede di Hakimi e fra i tanti nomi sondati dalla dirigenza nerazzurra c'è sicuramente quello di Denzel Dumfries, esterno che sicuramente lascerà il PSV Eindhoven in estate. E' lui il preferito di Simone Inzaghi che stravede per lui anche dopo l'ottimo Europeo disputato con l'Olanda. La formazione olandese chiede almeno 15 milioni, l'Inter spinge invece per il prestito con diritto di riscatto.