Il calciomercato dell’Inter è in piena fibrillazione: i nerazzurri, infatti, stanno definendo la trattativa per Lazar Samardzic con l’Udinese, per poi dedicarsi al capitolo portiere. Ma Simone Inzaghi spera anche in rinforzi nel pacchetto di difesa, avendo attualmente a disposizione appena quattro centrali per tre posti. Secondo i betting analyst, il rinforzo per Inzaghi dovrebbe arrivare dalla Premier League, con Davinson Sanchez e Takehiro Tomiyasu proposti entrambi a 2,75. Sempre dal campionato d’Oltremanica, un altro nome potrebbe essere quello di Trevoh Chalobah, per il quale si sale a 3,50. Ma in questa sessione l’Inter ha seguito anche profili più esperti: su Better, c’è ancora uno spiraglio per Leonardo Bonucci, con la quota che si attesta a 3,50; appare tramontata, infine, la pista che porta a Sergio Ramos, proposto tra 9 e 10 volte la posta.