Inzaghi: "Zero titoli, ma bravissimi lo stesso. Mia ultima panchina? Vedremo nei prossimi giorni con la società"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta con il Paris Saint-Germain: "Abbiamo approcciato male la partita, poi ci siamo allungati ed è stata difficile. Noi, io per primo, potevamo fare di più. Loro arrivavano sempre prima sulle seconde palle, loro nell'uno contro uno sono i migliori d'Europa. Abbiamo concesso gol che non abbiamo mai concesso in Champions. Dovevamo fare meglio, pulire meglio i palloni".

Ci sono delusione e arrabbiatura, ma bisogna fare i complimenti ai ragazzi.ci sarà tempo per discuterne con la mia società, che è sempre molto presente. Anche in questi giorni era qui, con noi. Sempre".