Inter-Juan Cuadrado, un binomio che ritorna. Il colombiano è un'idea in ottica nerazzurra, qualora dovesse svincolarsi a fine anno dalla Juventus a zero euro, essendo in scadenza di contratto.



LA PROPOSTA DELLA JUVE - Alla Continassa non hanno fretta. La scorsa estate la società bianconera gli ha proposto una spalmatura dell'ingaggio sino al 2024 con una media di 4 milioni annui: risposta negativa da parte del classe 1988, che ha preferito mettersi in gioco nella nuova stagione, anche se l'inizio, tra l'espulsione e prove sottotono, non è stato sicuramente positivo.



I PRECEDENTI MKHITARYAN E CALHANOGLU - L'Inter e Beppe Marotta, come spesso fanno in questi casi, osservano con attenzione: Calhanoglu e Mkhitaryan, arrivati entrambi a zero, sono precedenti illustri. Cuadrado potrebbe essere un'occasione interessante senza grossi esborsi.