L'Atletico Madrid pensa a Lautaro Martinez, bomber dell'Inter e della nazionale argentina, per il futuro. Secondo il sito spagnolo Todofichajes.com, i Colchoneros potrebbero arrivare a offire 70 milioni di euro, inserendo nella trattativa anche il cartellino di Alvaro Morata, centravanti classe 1992 della nazionale spagnola che è stato accostato all'Inter anche durante l'ultima campagna trasferimenti. Sarebbe uno scambio clamoroso, che avrebbe come protagonista un ex giocatore della Juventus.