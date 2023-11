Yann Bisseck non ha trovato particolare spazio nelle rotazioni difensive di Simone Inzaghi. La società nerazzurra sta valutando la possibilità di mandarlo in prestito nella sessione di gennaio, secondo quanto svelato da Calciomercato.com. FcInterNews aggiunge che il classe 2000 è già stato sondato da due società di Serie A che potrebbero accoglierlo per gli ultimi 6 mesi della stagione in corso: si tratta del Torino e del Frosinone.