L'Inter ha iniziato fortemente a tingersi di Azzurro con l'arrivo di Beppe Marotta e Antonio Conte in panchina. Il club nerazzurro vanta oggi almeno 10 elementi della prima squadra di nazionalità italiana e il numero è destinato a crescere negli anni. Secondo il Corriere dello Sport sono infatti 4 gli obiettivi Made in Italy che gli uomini mercato nerazzurro stanno seguendo in vista delle prossime due sessioni di mercato.



Arrivano due dalla Fiorentina e sono il già noto Federico Chiesa a cui si è aggiunto Gaetano Castrovilli convincente in questo inizio di stagione tanto da trovare l'esordio con Mancini. Altri due arrivano invece dal Brescia e sono anche qui il già noto Sandro Tonali, anche lui all'esordio in Azzurro e Andrea Cistana, difensore centrale convocato da Mancini.



Su tutti e quattro la concorrenza è serrata e in particolare l'Inter dovrà sfidare apertamente la Juventus che si è già mossa su tutti e 4 gli obiettivi.