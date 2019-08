Dopo Nainggolan e Perisic, si avvicina un nuovo addio per un esubero dell'Inter di Antonio Conte. Questa mattina, infatti, nella nuova sede di Porta Nuova si è visto Joao Mario: il portoghese ha parlato con la dirigenza, valutando due nuove offerte pervenutegli: una dalla Turchia e l'altra dalla Russia, firmata Lokomotiv Mosca.



I DETTAGLI - Un affare, quello con i russi, che ha subito una brusca accelerata nelle ultime ore: trattativa in dirittura d'arrivo con la Lokomotiv, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Joao Mario, al momento, pesa a bilancio proprio per 18 milioni: l'Inter è pronta a liberarsi di un nuovo esubero.