Inter e Benfica hanno ormai raggiunto l'accordo per il trasferimento di Joao Mario in Portogallo e nelle ultime ore anche gli avvocati sembrano molto possibilisti in merito all'annullamento della clausola che i nerazzurri avevano firmato con lo Sporting Lisbona ai tempi dell'acquisto del centrocampista, una clausola che vietava il ritorno di Joao Mario in patria, se per accasarsi a club concorrenti allo Sporting.



UNICO PRIVILEGIO - Ebbene, pare che il parere dei legali abbia convinto i due club a procedere con l'operazione di mercato. Nelle prossime ore i nerazzurri dovrebbero formalizzare allo Sporting il preavviso di cessione di Joao Mario al Benfica, residuo temporale in cui lo Sporting avrà l'opportunità di pareggiare l'offerta. Se non dovesse farlo, Joao Mario si accaserebbe al Benfica. Questo, dunque, secondo gli avvocati, l'unico privilegio di cui potrebbe avvalersi lo Sporting, visto che la clausola pare poter essere resa nulla dal regolamento Fifa.