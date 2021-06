Lo Sporting Lisbona non ha mantenuto le promesse e così né l'Inter, né Joao Mario sono stati accontentati al punto che l'agente, Federico Pastorello, ha iniziato a muoversi per altre destinazioni che però non possono comprendere squadre portoghesi. È infatti attiva fino al 2022 la clausola 'anti-portoghesi' che costringerebbe tutte le altre società ad eccezione dello Sporting a versare un quota per il cartellino molto più alta.