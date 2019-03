Joao Mario, centrocampista dell'Inter, parla a Inter Tv dopo la vittoria sulla Spal: "In Italia non esistono mai partite semplici: la Spal è una squadra tosta, aggressiva, che sa giocare a calcio. L'importante era vincere, e l'abbiamo fatto. Loro si muovono tanto e lo sapevamo: c'era poco spazio, poi dopo il gol la partita è diventata più facile. Oggi servivano tanta corsa e grinta per vincere la partita: ci siamo riusciti, tre punti importanti in vista del derby. Ma pensiamo prima all'Eintracht. Poi la motivazione sta nel fatto che, se vinciamo contro il Milan, li scavalchiamo. Noi cerchiamo di entrare sempre con il giusto impatto in una gara: cercheremo di riproporre questo atteggiamento anche nelle prossime sfide".