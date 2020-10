Questa volta ci siamo. Joao Mario si appresta a lasciare l'Inter, anche se solamente per un anno: il centrocampista classe 1993 è già arrivato in Portogallo, a Lisbona, per sostenere le visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà allo Sporting per una stagione.



I DETTAGLI - Il portoghese arriva in prestito dall'Inter senza opzione d'acquisto, con i Leões che pagheranno solo una parte dello stipendio: un terzo, circa un milione di euro.