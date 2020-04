Joao Mario, trequartista di proprietà dell’Inter in prestito alla Lokomotiv Mosca, parla del suo futuro ad Associated Press: "Non possiamo pensare di giocare a calcio in questo momento perché non c'è sicurezza nemmeno per noi. Quindi stiamo cercando di sapere se è possibile tornare a giocare e giocare con certezza. Non è sicuro al 100% che torneremo. Quindi penso che il calcio non sia la prima cosa in questo momento".



SUL SUO FUTURO - "È una grande confusione per me perché non so cosa succederà se il campionato si prolungherà fino ad agosto. Non so se anche i giocatori o le società abbiano l'obbligo di continuare o meno. Quindi sto cercando di capire. Sto parlando con il club, ovviamente. Ma è una situazione dove, immagino, nemmeno i club sappiano già cosa succederà”