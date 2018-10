Lanciato titolare a sorpresa da Luciano Spalletti nell'Inter che ha vinto contro la Lazio, Joao Mario ha parlato a Sky Sport nel post partita: "Mi sono preparato bene, sto cercando di allenarmi sempre al massimo e aspettavo quest'opportunità. La cosa più importante è cercare di essere sempre pronti: è toccato a me giocare questa partita, sono molto contento. Sono cresciuto molto, anche nei momenti di difficoltà e io ne ho passati tanti. Trasformare i fischi in applausi era quello che cercavo, sono contento che i tifosi mi abbiano fatto questo regalo e li ringrazio. Ora per me sarà importante farmi trovare sempre pronto e continuerò a lavorare duramente. La mezzala il mio ruolo? Per me va bene, posso giocare anche da mediano o trequartista: la cosa importante per me è giocare, sono contento di averlo fatto oggi".