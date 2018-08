Il portoghese, reduce dal prestito di sei mesi al West Ham e ora rientrato all’Inter, è stato avvisato direttamente dalla società:secondo La Gazzetta dello Sport. Dopo la chiusura del mercato inglese, dove Joao Mario sarebbe tornato molto volentieri post prestito agli Hammers, il portoghese ha rifiutato tutte le offerte sin qui arrivate per lui., ma l’ex Sporting Lisbona non ne ha voluto sapere.- Da tempo al giocatore è stato comunicato che la sua avventura all’Inter è da considerarsi terminata.dei tifosi sono un segnale forte di come il rapporto con l’ambiente nerazzurro sia ormai giunto al capolinea. Se anche dovesse restare all’Inter alla fine del mercato,Sarebbe di fatto un separato in casa, fuori rosa per volere dell’Inter. Per questo Joao Mario riflette, che hanno sondato il terreno e fino al 31 hanno la possibilità di acquistare il portoghese. Per lui all’Inter non c’è più spazio.