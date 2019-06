L'Inter è a un passo dal definire la cessione al Monaco di Joao Mario. I due club sono in strettissimo contatto in queste ore per ultimare i dettagli di un'operazione che potrebbe portare nelle casse della società nerazzurra una significativa plusvalenza entro il prossimo 30 giugno, data nella quale sarà chiuso il bilancio per l'ultima stagione sportiva. Accostato nelle passate settimane anche a Sporting Lisbona e Benfica, alla fine il centrocampista portoghese ritroverà nel Principato quel Leonardo Jardim che gli ha consentito di conquistarsi un posto in nazionale e soprattutto a segnalarsi a livello internazionale, conquistando nell'estate del 2016 il trasferimento all'Inter per circa 40 milioni di euro.



PLUSVALENZA - Dopo 69 presenze e 4 gol e un prestito al West Ham da gennaio a giugno 2018, si conclude l'avventura italiana di un calciatore che in Serie A non è mai riuscito a imporsi dal punto di vista tattico, ma dal quale l'Inter confida di incassare una cifra superiore ai 18 milioni di euro che rappresentano oggi il costo a bilancio del giocatore. La fumata bianca è attesa nelle prossime ore, con Joao Mario che ha espresso pieno gradimento per la destinazione Monaco.

