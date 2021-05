Dopo qualche stagione complicata, il centrocampista dell'Inter, Joao Mario, ha trovato pace tornando a casa. Con la maglia dello Sporting Lisbona, il portoghese, ha ricominciato a giocare con continuità e adesso non intende più partire. Queste le sue parole a Record.



"Volevo giocare in un posto dove sentirmi amato e dove le persone mi piacevano, ecco perché aveva senso tornare allo Sporting. L'Inter aveva altre opzioni ma io ho lottato per tornare qui, dove mi sento a casa. Ho dovuto fare un po' di "pressing", ma è stata una decisione più che giusta. All'epoca avevo anche altre proposte più vantaggiose, ma volevo giocare dove mi sentivo bene e a casa. Mia moglie era incinta e voleva che mia figlia [Olivia] nascesse in Portogallo. Ci sono state molte cose che mi hanno aiutato a decidere a tornare, tra cui guardare la rosa e credere in quello che potevamo fare. Ho finito per prendere la decisione migliore".



Sei in prestito dall'Inter, con la quale hai un altro anno di contratto. Puoi stare allo Sporting?

"Sì, da parte mia c'è disponibilità totale a restare, ma vediamo cosa decide lo Sporting. Onestamente non posso dire cosa sarà necessario per le trattative, ma non vedo alcun problema al riguardo. Se entrambe le parti sono disponibili, ovviamente, sì".