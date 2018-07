L’Inter di Luciano Spalletti ha nel mirino l’obiettivo di rinforzarsi ulteriormente con l’innesto in rosa di un terzino destro e un centrocampista centrale, ma mentre per il primo sembra essere più semplice la pista del prestito con diritto di riscatto, per il secondo appare necessaria una cessione nello stesso reparto. Si è parlato molto del possibile passaggio di Vecino al Chelsea, ma un centrocampista che Ausilio intende assolutamente cedere è Joao Mario, che dopo l’esperienza al West Ham vorrebbe proseguire la propria carriera in Premier League.



NO AL PRESTITO - Era stato lo stesso calciatore portoghese a inviare messaggi d’addio “Il calcio italiano non fa per me”, aveva spiegato molto onestamente Joao Mario. Dalla società di corso Vittorio Emanuele nessuna reazione scomposta dato che nei pensieri di Ausilio albergava già da tempo l’idea di trovare al centrocampista una destinazione lontana da Appiano Gentile, ma questa volta evitando la stessa formula concessa al West Ham. Insomma, niente prestito: Joao Mario va venduto per recuperare crediti importanti per la lista Champions.



UNA SOLUZIONE ENTRO FINE MESE? - Ad oggi però ancora nessuna offerta è giunta in corso Vittorio Emanuele, situazione bloccata in attesa di sviluppi. La volontà del calciatore è chiarissima, forse anche troppo: vuole la Premier. Si era parlato di Wolverhampton, ma non si è ancora andati oltre i sondaggi iniziali. Il portoghese pesa sul bilancio dell’Inter circa 28 milioni di euro e tanto dovrà investire in club interessato a lui, cifra non elevatissima ma neanche bassa. Si potrebbe passare anche per la via del prestito oneroso, mentre i nerazzurri al momento scartano quella del prestito secco. Al momento, appunto, perché poi cosa accadrebbe tra meno di un mese se a fine mercato in corso Vittorio Emanuele non dovesse arrivare alcuna offerta soddisfacente? Joao Mario si trova ancora in vacanza, ma entro fine mese, se la situazione non dovesse sbloccarsi, dovrà aggregarsi ai nerazzurri agli ordini di Luciano Spalletti (come farà anche Miranda), Ausilio spera di risolvere prima la questione.