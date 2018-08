Ma c’è qualcuno che crede che questo è vero ? immaginazione si, ma questo è troppo. https://t.co/sZDUS777w8 — João Mário (@joaome17) 9 agosto 2018

Il centrocampista portoghese dell'Inter prende posizione pubblicamente per mettere subito a tacere unaL'ex giocatore del West Ham ha scritto su Twitter:Chiuso il mercato inglese, per Joao Mario restano aperte le piste che portano in Spagna (di Siviglia) o in patria con un possibile ritorno allodi Lisbona.