Romelu Lukaku al Chelsea, ormai ci siamo. La conferma indiretta arriva anche da Jorginho, centrocampista dei Blues e dell'Italia, che ha dato il benvenuto all belga ormai ex Inter, ufficializzando di fatto l'affare.



LE PAROLE - Queste le sue parole a TNT Sports: “Un giocatore come Lukaku, che sta disputando grandi stagioni, che è stato un campione in Italia, sicuramente è un giocatore che ci darà un grande contributo. Chiunque arriverà per aiutarci sarà un valore aggiunto, vediamo come cosa succederà”